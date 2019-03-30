Bursa Balık Ağlarına Takılan Ördek, Afad Tarafından Kurtarıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Göleti'nde balık ağlarına takılan ördek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Göleti'nde balık ağlarına takılan ördek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.



Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Kayapa Göletindeki balık ağlarına takılan ördek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen AFAD ekipler, bot ile açıldıkları gölette misinaya takılı ve yaralı olan ördeği yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Kurtarılan ördek, yapılan tedavisinin ardından yeniden gölete bırakıldı.

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