Son Dakika Haberleri: Bursa Balık Hali Gece Şenleniyor

Bursa Balık Hali Gece Şenleniyor

3 saat önce

Bursa balık halinde mezada çıkan balıklara Türkiye'nin dört bir yanından alıcı geliyor.

Bursa Balık Hali Gece Şenleniyor, System.String[]
Bursa balık halinde mezada çıkan balıklara Türkiye'nin dört bir yanından alıcı geliyor. Antalya'dan dahi balıkçıların geldiği balık halince gece başlayan pazarlıklar günün ilk ışıklarına kadar devam ediyor.

Marmara balığının diğer denizlere göre daha lezzetli olduğunu söyleyen balık hali kabzımalı Sedat Sidal, Antalya, Burdur, Ankara gibi illerden gelen restoran sahiplerine balık sattığını söyledi. Özellikle lüfer balığının Marmara denizinde lezzet bulduğunu ifade eden Sidal, " Ege'den Akdeniz'den bu balık için geliyorlar" dedi.

Hikmet Şahin Kent Hali'ndeki balık mezatları en hareketli günlerini yaşıyor. Özellikle lüfer gibi ekonomik değeri yüksek balıkların bolca tutulduğu bu zamanlarda Türkiye'nin dört bir yanından balıkçılar Bursa'ya akın ediyor. Gece saat 03: 00 da başlayan mezatlarda kıran kırana pazarlıklar yaşanıyor. Bolca yakalanan çinekop ve lüfer ise teknecilerin yüzünü güldürüyor. Onlarca çeşit balığın yanında karides ve jumbo karidesin de bol olduğu Bursa Balık Hali'ne sadece balıkçılar değil meraklı vatandaşlar da balıkları görmek ve mezatları izlemek için geliyor.

Lüfer yüzleri güldürüyor

Denizlerin sultanı olarak anılan Lüfer balığının bu sezon bol olması tane fiyatının 20 TL'ye kadar düşmesine neden oldu. Tezgahlarında lüfer bulundurmak isteyen balıkçılar ve restoran sahipleri lüfer balığı için kurulan mezatlara yoğun ilgi gösteriyor. Büyüklüğüne göre 40 TL'ye kadar çıkan lüfer balığı hem teknede avlananların hem de haldeki aracıların yüzünü güldürüyor.

Antalya'dan balık almaya geliyorlar

Bursa Balık Hali'ndeki kabzımallardan Sedat Sidal, lüferin Marmara denizinde lezzetlendiğini ve burada tutulanın makbul olduğunu belirterek, "Sadece lüfer değil. Birçok balık Marmara denizinde diğer denizlere göre daha lezzetli olur. Bunu bilen Ege ve Akdenizli balıkçılar Bursa'ya gelirler. Benim Antalya'dan Burdur'dan ve bir çok ilden müşterim var. Yani Antalya'da bir restoranda Marmara denizinden tutulmuş bir balığı yiyebilirsiniz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:35 Kaynak: İHA

Antalya, Marmara, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasına, "Sen Erkek misin, Salak" Diyen Kadın Nafakadan Oldu Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü

Bursa'da 'Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri' Adlı Organizasyonda 10 Talihli Otomobil Kazandı Nehirde Sular Çekildi, Oksijensiz Kalan Balıkları Gören Vatandaşlar Akın Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 14:32:12. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Balık Hali Gece Şenleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]