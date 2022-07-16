Bursa-Balıkesir Hızlı Tren Hattı Üzerindeki Tünelin Ucunda Işık Göründü

GÖKAY ŞİMŞEK

Yapımı süren Osmaneli-Bursa-Bandırma- Balıkesir Hızlı Tren Hattı üzerindeki T04 Tüneli'nde Işık Görme Töreni düzenlendi. Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Projemiz tamamlandığında, yüksek hızlı trenlerle Ankara-Bursa ve Bursa- İstanbul arasındaki demir yolu seyahati, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak" dedi.

Yapım çalışmasına 22 Kasım 2021 tarihinde başlanan Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli'nde sona gelindi. Tünelde, bugün Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla Işık Görme Töreni düzenlendi.

"ANKARA-BURSA VE BURSA-İSTANBUL ARASINDAKİ DEMİR YOLU SEYAHATİ, KESİNTİSİZ, HIZLI VE KONFORLU BİR ŞEKİLDE YAKLAŞIK 2 SAAT 15 DAKİKA OLACAK"

Törende konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Güney Marmara Hattı'nın önemli demir yolu projesi olan Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Balıkesir Hızlı Tren projemizin yapımına hızla devam ediyoruz. 24 milyar liralık hızlı tren projemiz, 201 kilometre uzunluğunda. 56 kilometrelik Bursa-Yenişehir bölümünde fiziki ilerlememiz yüzde 84'e ulaşırken altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. 95 kilometrelik Balıkesir-Bursa bölümü ile birlikte, 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli bölümün de ise proje çalışmaları tamamlandı. Bursa-Yenişehir-Osmaneli bölümünün üstyapı ve elektromekanik işleri ile Yenişehir-Osmaneli kesiminin altyapı işleri hızlı bir şekilde ilerliyor. Projemiz tamamlandığında, yüksek hızlı trenlerle Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demir yolu seyahati, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak.

"ANKARA-İSTANBUL YHT HATTINA BAĞLANACAK"

Balıkesir Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı üzerinde 7 adet istasyon ve gar bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 16,5 kilometre olan 13 tünel, toplam 8 kilometrelik 11 kaçış tüneli, 1 kilometrelik 5 aç-kapa tüneli, toplam uzunluğu 4 kilometre olan 28 adet demir yolu köprüsü, yine toplam uzunluğu 4 kilometre olan 4 viyadük ve toplam uzunluğu 1,5 kilometre olan 66 altgeçit ile birlikte155 adet menfez imalatı yapılacak. Bursa, Bilecik ve Balıkesir'i hızlı demir yolu ağına entegre ettiğimiz bu projemize 22 Kasım 2021 tarihinde başladık. Hızlı tren hattı Gürsu-Yenişehir güzergahını takip ederek Osmaneli mevkiinde yapılacak üçlü hat ile Ankara-İstanbul YHT hattına bağlanacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

*Tünelden genel görüntü

*Bakan Karaismailoğlu'nun tünele gelmesi

*Bakan Karaismailoğlu'nun konuşması

*Tünel içinde yürüyüş

*Işık Görme Töreni