Bursa, Balıkesir ve Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde sessizlik hakim - Son Dakika

Bursa, Balıkesir ve Eskişehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde ve sokaklardaki sessizlik devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bursa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kent genelindeki sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuluyor. Kısıtlamanın ardından, yılın her dönemi yoğun olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı, Heykel ve Ulu Cami ile civarında sükunet hakim oldu.

Şehrin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Eskişehir

Eskişehir'de de Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Salgın öncesi yoğunluğun en çok olduğu İsmet İnönü Caddesi, İki Eylül Caddesi, Odunpazarı Evleri kısıtlamaların ardından sessizliğe büründü.

Balıkesir

Balıkesir'in en işlek noktaları da boş görüntüsüyle dikkati çekti. Kentin birçok noktasında denetim gerçekleştiren polis ekipleri, vatandaşların belgelerini kontrol ediyor. Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddesi gibi salgın öncesi hareketli olan bölgelerde sessizlik hakim.