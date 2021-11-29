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Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale üniversitelerinde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale üniversitelerinde eğitime bir gün ara verildi

29.11.2021 23:58
Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale üniversitelerinde eğitime bir gün ara verildi

Bursa Teknik, Balıkesir, Çanakkale Onsekiz Mart ve Yalova üniversitelerinde, kuvvetli lodos nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Bursa Teknik, Balıkesir, Çanakkale Onsekiz Mart ve Yalova üniversitelerinde, kuvvetli lodos nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Bursa Teknik Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bursa Valiliği duyurusu doğrultusunda bölgemizde görülen şiddetli lodos nedeniyle Salı günü üniversitemizde eğitime bir gün ara verilecektir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerinde yüz yüze eğitimin devam ettiğini kaydetti. Kılavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın sadece engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağını belirtti.

Balıkesir Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise kuvvetli fırtına ve yağışın sebep olabileceği olumsuzluklar göz önüne alınarak, Salı günü üniversitenin tüm birimlerinde eğitime bir gün ara verildiği, hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Kasım 2021 tarihinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verilmiştir. Yapılabilen derslerin online yapılması, yapılamayan derslerin hafta sonu veya bir sonraki hafta sonu bir gün yapılmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Yalova Üniversitesi Rektörü Suat Cebeci ise hava şartları nedeniyle yarın üniversitelerinde ders yapılmayacağını aktardı.

Çanakkale, Balıkesir, Lodos, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale üniversitelerinde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale üniversitelerinde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
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