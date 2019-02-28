Son Dakika Haberleri: Bursa Balkan Tiyatroları Bursa Sahnesine Taşınıyor

Bursa Balkan Tiyatroları Bursa Sahnesine Taşınıyor

1 saat önce

Bursa Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde Devlet Tiyatroları tarafından bu yıl altıncı kez düzenlenen 'Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali?, 8 Mart'ta tiyatroseverlerle buluşacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde Devlet Tiyatroları tarafından bu yıl altıncı kez düzenlenen 'Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali?, 8 Mart'ta tiyatroseverlerle buluşacak. 7 Balkan ülkesinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan festival Romanya'nın sahneye uyarladığı 'Yansıma' oyunuyla başlayacak. Festivalin tanıtım toplantısı Nilüfer'de bir otelde gerçekleştirildi. Program başlamadan önce Bursa Devlet Tiyatrosu ses sanatçıları ve müzisyenleri mini bir konser verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlayacak olan festival 26 Mart'a kadar sürecek. Türkiye'den 5, yurtdışından 9 olmak üzere toplam 14 farklı oyun sergilenecek. Festivalin açılışı Romanya'nın 'Yansıma' adlı tiyatrosuyla başlayacak. Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan, Karadağ ve Kosova'nın katıldığı festivalde İstanbul, Ankara ve Bursa Devlet Tiyatrosu da çeşitli oyunlarla sahne alacak.

Yerli ve yabancı oyunların yanı sıra çok sayıda atölye çalışmasının da tiyatroseverlerle buluşacağını belirten Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni ve Müdürü Arzu Tan Bayraktutan, "Bursa bu festival ile beraber koskocaman bir tiyatro sahnesine dönüşüyor. Gencecik, 6 yaşındaki festivalimiz Türkiye'nin en kapsamlı festivali haline geldi. Sanatın mesafe ve sınır tanımayan evrensel dilinin, Bursa ile Balkanları, tiyatromuzun çatısı altında birleştirdiği için mutlu ve kıvançlıyız. 6 yıl önceki kadar mutlu ve gururluyuz. Balkan sahnesinin en seçkin örneklerini Bursa'ya taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Festivalde, 7 konuk ülkemiz olacak. Festival perdesi geleneksel hale getirdiğimiz gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açılacak" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:39 Kaynak: DHA

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