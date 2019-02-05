Son Dakika Haberleri: Bursa Balkondan Düşen Çocuk Yaralandı

Bursa Balkondan Düşen Çocuk Yaralandı

29 dakika önce

Balkondan düşen çocuk yaralandıBursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2'inci katın balkonundan düşen Suriye uyruklu Muhammed El Derviş(7) yaralandı.

Balkondan düşen çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2'inci katın balkonundan düşen Suriye uyruklu Muhammed El Derviş(7) yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Osmaniye mahallesi Çağlar sokakta ikamet eden Suriye uyruklu Derviş ailesinin çocuğu Muhammed El Derviş(7), ikinci katın balkonunda oynamaya başladı. Kapalı olan balkonun korumalıklarının üzerine çıkmaya çalışan çocuk boşluğa düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı.

Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansındaki ekibin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:04 Kaynak: DHA

Suriye, Bursa, İnegöl, Güncel
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