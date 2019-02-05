Bursa Balkondan Düşen Çocuk Yaralandı
29 dakika önce
Balkondan düşen çocuk yaralandıBursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2'inci katın balkonundan düşen Suriye uyruklu Muhammed El Derviş(7) yaralandı.
Balkondan düşen çocuk yaralandı Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde meydana gelen olayda 2'inci katın balkonundan düşen Suriye
uyruklu Muhammed El Derviş(7) yaralandı.
Edinilen bilgilere göre; Osmaniye
mahallesi Çağlar sokakta ikamet eden Suriye uyruklu Derviş ailesinin çocuğu Muhammed El Derviş(7), ikinci katın balkonunda oynamaya başladı. Kapalı olan balkonun korumalıklarının üzerine çıkmaya çalışan çocuk boşluğa düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı.
Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
Ambulansındaki ekibin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:04 Kaynak: DHA
Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor
Öldürülen Kocasının Yerine Şirketin Başına Geçti, Rekor Satış Yaptı
Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü
Bıçak Zoruyla Marketi Soydu, 5 Dakika Sonra Yakalandı