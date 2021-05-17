BURSA BALKONDAN DÜŞEN ÇOCUK, YARALANDI - Son Dakika

BURSA'da 3 katlı apartmanın 1'nci katından düşen Hüseyin E. (3), yaralandı.

Olay, İnegöl'e bağlı Burhaniye Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın 1'nci katındaki balkonda oyun oynayan Hüseyin E., aşağı düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Hüseyin, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Hüseyin E.?nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.