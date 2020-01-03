Bursa banka soyguncusu adliyeye sevk edildi; soygun anı kamerada - Son Dakika

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Bursa banka soyguncusu adliyeye sevk edildi; soygun anı kamerada
7 saat önce
BURSA banka soyguncusu adliyeye sevk edildi; soygun anı kamerada.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:38 Kaynak: DHA
BURSA banka soyguncusu adliyeye sevk edildi; soygun anı kamerada
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