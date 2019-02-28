Son Dakika Haberleri: Bursa Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi

Bursa Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi

5 dakika önce

Baraja düşen otomobilden kurtarılan yaralılar taburcu edildi (2)BİLGE VE AĞABEYİ BURAK TOPRAĞA VERİLDİBabasultan Barajı'na düşen otomobilde boğularak yaşamını yitiren fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın cenazeleri gözyaşları içinde defnedildi.

Bursa Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi, System.String[]
Baraja düşen otomobilden kurtarılan yaralılar taburcu edildi (2)

BİLGE VE AĞABEYİ BURAK TOPRAĞA VERİLDİ

Babasultan Barajı'na düşen otomobilde boğularak yaşamını yitiren fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın cenazeleri gözyaşları içinde defnedildi. Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın cenazeleri, bugün ikindi vakti İnegöl Emirsultan Camisine getiridi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Bursa merkezine götürülen cenazeler Alaşar Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan baba Hüseyin Çakır, sık sık çocuklarının tabutlarına sarılarak dua etti, cenazelr taşınırken tabutlara omuz verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:55 Kaynak: DHA

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