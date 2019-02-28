Son Dakika Haberleri: Bursa Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi

Bursa Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi

28 dakika önce

Baraja düşen otomobilden kurtarılan yaralılar taburcu edildi (3)OTOMOBİL BARAJDAN ÇIKARILDIBabasultan Barajı'na düşen ve içerisindeki fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın hayatını kaybettiği, aynı aileden 3 kişinin de yaralandığı otomobil, barajdan çıkarıldı.

Baraja düşen otomobilden kurtarılan yaralılar taburcu edildi (3)

OTOMOBİL BARAJDAN ÇIKARILDI

Babasultan Barajı'na düşen ve içerisindeki fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın hayatını kaybettiği, aynı aileden 3 kişinin de yaralandığı otomobil, barajdan çıkarıldı. Öğle saatlerinde Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin gözetiminde 16 NLS 695 plakalı otomobil, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda vinç yardımıyla sudan çıkarılarak otoparka çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:13 Kaynak: DHA

Burak Çakır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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