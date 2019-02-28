Bursa Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi
28 dakika önce
Baraja düşen otomobilden kurtarılan yaralılar taburcu edildi (3)OTOMOBİL BARAJDAN ÇIKARILDIBabasultan Barajı'na düşen ve içerisindeki fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın hayatını kaybettiği, aynı aileden 3 kişinin de yaralandığı otomobil, barajdan çıkarıldı.
Baraja düşen otomobilden kurtarılan yaralılar taburcu edildi (3)
OTOMOBİL BARAJDAN ÇIKARILDI Babasultan Barajı
'na düşen ve içerisindeki fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır
'ın hayatını kaybettiği, aynı aileden 3 kişinin de yaralandığı otomobil, barajdan çıkarıldı. Öğle saatlerinde Jandarma
olay yeri inceleme ekiplerinin gözetiminde 16 NLS 695 plakalı otomobil, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda vinç yardımıyla sudan çıkarılarak otoparka çekildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:13 Kaynak: DHA
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