Bursa barajlarından sevindiren haber - Son Dakika

Bursa barajlarından sevindiren haber

BURSA - Bursa'nın içme suyunu karşılayan barajların doluluk oranı sevindirdi. Hiç yağış olmasa bile Bursa'nın 6 ay kadar yetecek suyu olduğu belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 81, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 99 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 90 olarak tespit edildi.

Yetkililer hiç yağış olmasa bile gelecek yıl Ocak ortalarına kadar sıkıntı yaşanmayacağını belirtilirken, vatandaşların suyu her ortamda tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı.