Bursa barajlarından sevindirici haber - Son Dakika

Bursa barajlarından sevindirici haber

06.05.2021 13:11

Bursa barajlarından sevindirici haber Son 100 yılın en kurak kış mevsimini geçiren Bursa'da barajlardan sevindirici haber geldi.

Bursa barajlarından sevindirici haber

BURSA - Son 100 yılın en kurak kış mevsimini geçiren Bursa'da barajlardan sevindirici haber geldi. Son yağışlarla birlikte Uludağ'daki karların erimesi; Doğancı Barajı'nı besleyen Nilüfer Barajı'nı doldurdu. Doğancı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 94'e yükseldi.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 94, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 97 olarak tespit edildi.

Kuyuların devre dışı bırakıldığı bu dönemde hiç yağış olmasa bile Aralık ayının ortasına kadar yetecek kadar olduğunu belirten yetkililer, suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda vatandaşları ikaz ettiler.

Su salınıyor

Öte yandan Nilüfer Barajı'nın dolmasıyla birlikte barajın alt havzasında bulunan Doğancı Barajı'na başlanan su salınımından sonra Doğancı Barajı'nın da tam kapasiteye yaklaşması sonrasında Nilüfer Çayı'na su salınımına başlandı. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, "Devlet Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile gerçekleştirilen istişarelerden sonra su salınımını başlattık. Bu bir anlamda, barajlarımızdaki su bolluğunun da göstergesi. Kurak geçen 2019 ve 2020'den sonra 2021'le birlikte gelen yağışlar yüzleri güldürdü. Bugün itibarıyla su bereketi yaşıyoruz. Barajlarımızdaki doluluk oranlarını ve eriyen kar sularının Doğancı Barajı'nı daha da besleyeceğini düşündüğümüzde, değerli hemşehrilerimize, Bursa'da yıl sonuna kadar su sorununun yaşanmayacağı müjdesini rahatlıkla verebiliriz" diye konuştu.

Bursa barajlarından sevindirici haber
Bursa barajlarından sevindirici haber
Bursa barajlarından sevindirici haber
Bursa barajlarından sevindirici haber

Büyükşehir Belediyesi, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa barajlarından sevindirici haber - Son Dakika


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