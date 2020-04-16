BURSA Barakada çıkan yangın, söndürüldü - Son Dakika

BURSA Barakada çıkan yangın, söndürüldü

Barakada çıkan yangın, söndürüldüBursa'nın Orhangazi ilçesinde bir barakada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Barakada çıkan yangın, söndürüldü Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir barakada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Orhangazi ilçesi Yeniköy Kavşağı yanındaki dere yatağında bulunan barakada saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler barakanın çevresindeki ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İçeride kimsenin olmadığını belirleyen itfaiye ekipleri, daha sonra bölgede soğutma çalışması yaptı. Barakanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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