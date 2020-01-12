Bursa barınma evinde yeni bir hayat projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa barınma evinde yeni bir hayat projesi - Son Dakika

Bursa barınma evinde yeni bir hayat projesi

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin önemli sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan ve 10 Ekim'de kapılarını açan erkek barınma evi, bu kış da parçalanmış hayat hikayelerinin baş aktörü olan evsiz vatandaşları ağırlıyor.

Bursa barınma evinde yeni bir hayat projesi, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin önemli sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan ve 10 Ekim'de kapılarını açan erkek barınma evi, bu kış da parçalanmış hayat hikayelerinin baş aktörü olan evsiz vatandaşları ağırlıyor. Barınma evini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, barınma evini yılın 12 ayı faal hale getirmeyi düşündüklerini, tavuk yetiştiriciliği, fidancılık, seracılık gibi kurslarla evsizlere yeni bir hayat sunmayı amaçladıklarını söyledi.


Kimileri yıllarca baktıkları çocukları tarafından sokağa terk edilmiş, kimileri ise iflas ederek işini kaybetmiş. Her biri farklı hayatların kahramanları olsa da onları bir araya getiren tek özellik, sıcak bir yuva özlemi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Ürünlü'deki barınma evi her yıl olduğu gibi bu yıl da parçalanmış hayatları sıcak bir yuvada buluşturdu. Kapılarını 10 Ekim'de açan barınma evinin konuklarına, üç öğün yemek, 24 saat sıcak su, sürekli sağlık kontrolü gibi imkanlar sunuluyor. Toplam 320 yatak kapasitesi bulunan barınma evinde halen 303 kişi kalıyor ve sayı sürekli değişiyor.


12 ay hizmet


Barınma evini ziyaret eden Başkan Aktaş, çay salonu ve yatakhaneleri gezdi, Büyükşehir Belediyesi sayesinde sıcak bir yuvaya kavuşma imkanı bulan vatandaşlarla sohbet etti. Ekim ayında başlayan faaliyetin havaların ısınmaya başladığı Mayıs ayında sonlandırıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Arzu ediyoruz ki herkes ailesiyle, sevdikleriyle, çoluk çocuğuyla beraber yaşlansın, onlarla birlikte hayat sürsün. Ama maalesef hayatın cilveleri. Farklı sebeplerle insanlar bir şekilde evsiz kalabiliyorlar, sokaklarda kalabiliyorlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu hizmeti çok kaliteli bir şekilde her sene veriyoruz. İnşallah bu yıl yeni uygulamamız olacak. Ben onu da buradan ilan etmek istiyorum. Biz burayı 12 ay faal hale getirmeyi düşünüyoruz. Burada seracılıkla, tavuk yetiştiriciliği, fidancılık gibi farklı iş ve konularla iştigal ederek kendilerine kazanç temin etmeleri noktasında da bir alt yapı oluşturmak istiyoruz. Arzu ediyoruz ki insanlar burada kalırken bir şeyler öğretmenin ve üretmenin hazzını yaşasınlar. Tekrar söylüyorum kimse sokakta kalmasın, kimse barınma evine muhtaç olmasın ama eğer bu konuda bir muhtaçlık söz konusu ise Büyükşehir Belediyesi her zaman burada" diye konuştu.


Barınma evinin en yaşlı sakini olan ve 6 yıldır barınma evinde kalan 91 yaşındaki Akif Vatan da eşini kaybettikten sonra yalnız kaldığını, kışın barınma evinde yazın ise Çanakkale'deki yakınlarının yanında kaldığını söyledi. Emekli maaşı bulunmasına huzurevinde kalmayı hiç düşünmediğini belirten Vatan, "Biz burada birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Kavgamız gürültümüz yok. Bize bu imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürler" dedi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evine hırsız giren adam komşularına isyan etti
2019'da en çok şikayet edilen ürün ayakkabı oldu 2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti Kanal İstanbul'a tepki gösterenler el ele verip zincir oluşturdu

Son Dakika Haberleri
17:10 PROF. DR. EYİDOĞAN MARMARA'DA DEPREM FIRTINASI YAŞANIYOR - Son Dakika
17:10 Bel kaymasında tedavinin önemi - Son Dakika
17:09 Spor fenerbahçe başkanı ali koç'un açıklamaları - Son Dakika
17:09 Spor fenerbahçe başkanı ali koç'un açıklamaları - Son Dakika
17:09 Prof. dr. eyidoğan marmara'da deprem fırtınası yaşanıyor - Son Dakika
16:33 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Son Dakika
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 17:14:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa barınma evinde yeni bir hayat projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]