Bursa bariyerle saplanan otomobilin sürücüsü öldü

Bariyerle saplanan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybedip otomobil ile bariyerlere saplanan sürücü öldü.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Balat mahallesinde meydana geldi. Mudanya'dan Bursa istikametine gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 SFG 62 plakalı otomobil, Balat Mahallesi Sanayi Caddesindeki köprülü kavşakta bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sebebiyle yolda önlem alan polis ekipleri, trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Yapılan incelemelerin ardından sürücünün cesedi kimlik tespiti yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.