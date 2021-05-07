Bursa Barosu, 'alkollü içki ve marketlerde bazı ürünlerin satış yasağı' için yargıya başvurdu - Son Dakika

Bursa Barosu, 'alkollü içki ve marketlerde bazı ürünlerin satış yasağı' için yargıya başvurdu

07.05.2021 16:04
Bursa Barosu, 'alkollü içki ve marketlerde bazı ürünlerin satış yasağı' için yargıya başvurdu, System.String[]

17 Mayıs arasında uygulanan tam kapanmada, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda alkollü içki ve marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim, hırdavat, züccaciye ürünleri satışını yasaklayan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının...

BURSA Barosu, koronavirüs nedeniyle 29 Nisan- 17 Mayıs arasında uygulanan tam kapanmada, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda alkollü içki ve marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim, hırdavat, züccaciye ürünleri satışını yasaklayan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının iptali istemiyle dava açtı.

Bursa Barosu adına Sayman Av. Aslı Evke Yetkin tarafından İdare Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde, dava konusu kararların, hukuk devletine, yaşama hakkına, çalışma hürriyetine, özel hayatın gizliliğine saygı hakkına ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu, bu kararın öncelikle yürütülmesinin durdurulmasına, ardından da iptaline karar verilmesi gerektiği belirtildi.

'KİŞİSEL TERCİH VE ÖZEL HAYATA DOĞRUDAN KISITLAMA GETİRİLMİŞTİR'Dava konusu işlemle, kişilerin 'dışarıdaki hayat'a ilişkin tercihlerine açık ve hukuksuz müdahalenin söz konusu olduğu belirtilen dilekçede, özel hayatın ihlali kapsamında suç işlendiği ve açıkça hukuk devletinin yok sayıldığı ifade edildi. Gerek Anayasa, gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile garanti altına alınan hakların idari kararla ihlal edilmesinin kabul edilemeyeceği kaydedilen dilekçede şöyle denildi: "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde de yer alan 'korkudan azade yaşama özgürlüğü' prensibi, insan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi ve yaşam biçimlerine müdahale edilmemesi noktasında esas alınması gereken bir prensiptir. Keyfi uygulamalar veya tasarruflarla kişilerin özel hayatlarına, kişisel tercihlerine ve yaşam biçimlerime müdahale edilememelidir. Bir hakkın kullanımına kamu otoritesinin müdahalesi ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlık veya ahlakın, başkalarının özgürlüklerinin korunması için demokratik bir toplumda zorunlu ölçüde ve yasayla öngörülmüş olma koşulu ile söz konusu olabilir. Dava konusu işlemde yukarıda yer verilen ve yasalarda öngörülen koşullar gerçekleşmemiş, aksine kişisel tercihlere ve özel hayata doğrudan ve kanunsuz bir şekilde kısıtlama getirilmiştir. Oysa devletin temel fonksiyonu, doğuştan sahip olunan bu insan haklarını, özüne dokunmaksızın, sadece pozitif hukuk kaynaklarıyla koruyup geliştirmektir; kanunsuz olarak kısıtlamak, hukuksuz bir şekilde ortadan kaldırmak değildir."

Dava dilekçesinde, hukuka açıkça aykırı işlemin süreli olması nedeniyle, ileride telafisi olanaksız/zor zararlar doğuracağı, mahkeme kararının etkili olabilmesi için davalı idarenin cevabı beklenmeksizin yürütmenin durdurulması, yargılamanın duruşmalı yapılıp sonunda iptal edilmesi istendi.


Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı, Bursa Barosu, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa Barosu, 'alkollü içki ve marketlerde bazı ürünlerin satış yasağı' için yargıya başvurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Adnan Oktar'ın müritleri itirafçı kediciği rahat bırakmıyor: Para bitti Müge gitti! Adnan Oktar'ın müritleri itirafçı kediciği rahat bırakmıyor: Para bitti Müge gitti! Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti

Son Dakika Haberleri
17:15 Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi
17:12 Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
17:11 Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur
16:59 Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
16:52 ''Age Games'' isimli yerli oyun 7 milyon dolarlık dev yatırımla zirveye tırmanıyor!
16:43 Adnan Oktar'ın müritleri itirafçı kediciği rahat bırakmıyor: Para bitti Müge gitti!
16:28 Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak
16:09 Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi
16:05 Ramazan yayınları için günlük 35 bin liralık tekne kiralandığı iddiasına Diyanet yanıt verdi: İddialar gerçeği yansıtmıyor
16:01 83 yaşındaki Ahmet dededen Uğurcan Çakır'a nasihat: 25'ine gelmeden bir yere gitme, sen daha çok kazanırsın
Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi         
17:15
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında 'tutuklasın' diyenlere cevap verdi: Söyledikleri çöp kadar önemli değil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında 'tutuklasın' diyenlere cevap verdi: Söyledikleri çöp kadar önemli değil         
17:13
Emine Jahovic'ten Mustafa Sandal'a 'Nafaka' tepkisi: 2 sene ödemedi, 740 bin lira borcu var Emine Jahovic'ten Mustafa Sandal'a 'Nafaka' tepkisi: 2 sene ödemedi, 740 bin lira borcu var         
17:01
Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı         
16:58
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
AK Parti, AK Parti, "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaştığı videoyu sildi         
16:00
Dolandırıcılar yakayı ele verdi! Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye satmışlardı Dolandırıcılar yakayı ele verdi! Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye satmışlardı         
15:22
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı         
13:59
Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın         
13:39
Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak         
13:19
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi         
13:05
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar         
11:43
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur         
11:07
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 17:20:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa Barosu, 'alkollü içki ve marketlerde bazı ürünlerin satış yasağı' için yargıya başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement