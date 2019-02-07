Son Dakika Haberleri: Bursa Barosu Murat Efe İçin Harekete Geçti

Bursa Barosu Murat Efe İçin Harekete Geçti

1 saat önce

Bursa Barosu Murat Efe için harekete geçtiBURSA - Bursa Barosu, Mudanya'da okul bahçesinde başını direğe çarparak ölen çocuğun ailesine destek çıktı.

Bursa Barosu Murat Efe İçin Harekete Geçti, System.String[]
Bursa Barosu Murat Efe için harekete geçti

BURSA - Bursa Barosu, Mudanya'da okul bahçesinde başını direğe çarparak ölen çocuğun ailesine destek çıktı.
Bursa Barosu, Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Murat Efe Narin'in, okul bahçesinde başını direğe çarptıktan sonra ertesi sabah annesi Pervin Narin'in kollarında can vermesi üzerine açılan soruşturmayı takibe aldı. Oğlunun ölümünde öğretmen ve okul idarecilerinin ihmali olduğunu iddia eden acılı annenin çağrısına kulak veren Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, aileye hukuki destek vereceklerini açıkladı. Altun'un bu açıklamasından sonra Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aygül Arda Güneş, Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Merve Kayrak ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Av. Kahraman Çağrı Dede, 10 yaşında hayatını kaybeden Murat Efe Narin'in annesi Pervin Narin'e taziye ziyaretinde bulundu.
Çocuğunun ölümünde öğretmen ve okul yöneticilerinin ihmali olduğunu iddia eden Pervin, "Çocuğum başını direğe çarptı ya da bir arkadaşıyla çarpıştı. Her ne olmuşsa, çocuğum eğer başım ağrıyor deyip kulağını tutuyorsa, öğretmenin beni arayıp haber vermesi gerekirdi. Ama vermediler. Oğlum akşam okuldan geldiğinde herhangi bir sorunu yoktu. Ödevini yaptı, bilgisayarda oynadı. Sabah da kollarımda öldü" dedi.
Av. Aygül Arda Güneş, Av. Merve Kayrak ve Av. Kahraman Çağrı Dede, daha sonra Mudanya Adliyesi'ne giderek, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı ile görüşüp, soruşturma dosyası ile ilgili bilgi aldı. Murat Efe'nin ölümüyle ilgili arkadaşları, öğretmenler ve okul yöneticilerinin ifadelerinin alındığı, Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi raporunun beklendiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:08 Kaynak: İHA

Mudanya, Murat Efe, 3. Sayfa
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