Son Dakika Haberleri: Bursa Barosu Murat Efe'nin Ailesine Sahip Çıktı

Bursa Barosu Murat Efe'nin Ailesine Sahip Çıktı

1 saat önce

Bursa Barosu, Mudanya ilçesinde okul bahçesinde top oynarken kafasını kale direğine çarparak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Murat Efe'nin ailesine destek olacaklarını açıkladı.

Bursa Barosu Murat Efe'nin Ailesine Sahip Çıktı, System.String[]
Bursa Barosu, Mudanya ilçesinde okul bahçesinde top oynarken kafasını kale direğine çarparak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Murat Efe'nin ailesine destek olacaklarını açıkladı.

Bursa Barosu, Mudanya ilçesinde okul bahçesinde top oynarken kafasını kale direğine çarparak hayatını kaybeden Murat Efe'nin ailesinin yanında olduklarını ifade etti. Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, dün Mudanya'da bir annenin feryadının yankılandığını hatırlatarak, okul bahçesinde futbol oynarken kafasını kale direğine çarparak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Murat Efe'nin ailesinin hukuk mücadelesine destek olacaklarını söyledi. Altun, "Acılı anne oğlunun ölümünden sorumlu olanların cezasız kalmamasını ve Bursa Barosu'ndan avukat istemişti. Bursa Barosu Başkanı ve Çocuk Hakları Merkezi ve ilgili komisyonlarımız adına söz veriyorum, annemiz yalnız kalmayacak. Çocuk Hakları Merkezi davayı doğrudan takip edecek. Annenin vekilliğini de Bursa Barosu avukatları gönüllü olarak üstleneceklerdir" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:10 Kaynak: İHA

Mudanya, Murat Efe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Giyim Devi Zara'nın Değişen Logosu Twitter'da Alay Konusu Oldu Son Dakika! Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına Bahçeli'den İlk Yorum: Erdemli Bir Davranış

Erdoğan'a Hakaretten Yargılanan Metin Akpınar Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı CHP'nin Kadıköy Adayını Savunan İsim, Canlı Yayında Fena Çuvalladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 15:39:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Barosu Murat Efe'nin Ailesine Sahip Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]