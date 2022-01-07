Bursa Barosu'nun başkanlığına Metin Öztosun seçildi - Son Dakika

Bursa Barosu'nun başkanlığına Metin Öztosun seçildi.

Barodan yapılan açıklamaya göre, Gürkan Altun'un başkanlık görevinden istifa etmesi üzerine, Avukatlık Kanunu'nun 96. maddesi 4. fıkrası doğrultusunda, Bursa Barosu'nda iki dönemdir başkan yardımcılığı yapan Öztosun, başkan oldu.

Yönetim Kurulu, genel sekreter Aslı Eve Yetkin'i başkan yardımcılığına, sayman Yener Poroy'u genel sekreterliğe getirirken, yönetim kurulu üyesi Gonca Gülçin'i de sayman olarak görevlendirdi.

Altun, yayımladığı veda mesajında, "Görev süresini doldurmadan veda etmek ne kadar zor olsa da Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na seçilmem ve başkan yardımcılığı görevini üstlenmem nedeniyle Bursa Barosu Başkanlığı görevini bırakıyorum." ifadesini kullandı.