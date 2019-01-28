Bursa Barosu ‘Zorunlu arabuluculuk kalksın’ dedi
1 saat önce
Bursa Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Başkanı Av. İsmail İşel, Baro Başkanı Av. Gürkan Altun ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren işçilik alacakları ve işe iade konulu uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk uygulamasının bir yılını değerlendirdi.
Bursa
Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Başkanı Av. İsmail İşel, Baro Başkanı Av. Gürkan Altun ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren işçilik alacakları ve işe iade konulu uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk uygulamasının bir yılını değerlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:53
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