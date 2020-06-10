BURSA Başına 3'üncü kattan tahta düşen inşaat işçisi yaralandı - Son Dakika

Olay, İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Ocakbaşı Sokak'ta meydana geldi. Sezai Aslan inşaatta çalışırken, 3'ncü kattan başına kalıp tahtası düştü. Aslan, aldığı darbeyle yere yığılırken, arkadaşları ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sezai Aslan, İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sezai Aslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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