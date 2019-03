Bursa Başka Aracın Çarptığı Otomobil Durağa Daldı, Kaza Kameraya Yansıdı

Başka aracın çarptığı otomobil durağa daldı, kaza kameraya yansıdı Bursa 'nın Nilüfer ilçesinde sürücüsünün makas attığı iddia edilen otomobilin arkadan çarptığı bir başka otomobil, otobüs durağına daldı. 3 kişinin yaralandığı kaza, saniye saniye araç kamerasına yansıdı.Kaza, dün öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi İzmir- Bursa karayolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 ARE 658 plakalı otomobil, makas atarken, önündeki 16 NMD 16 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 NMD 16 plakalı otomobil, yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada araç sürücüleriyle durakta otobüs bekleyen bir kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kaza anı ise trafikteki bir aracın kamerasına an be an yansıdı.