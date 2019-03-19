Bursa Başkan Bozbey'den Karacabey'de Tarım ve Üretim Vurgusu

Başkan Bozbey'den Karacabey'de tarım ve üretim vurgusuKaracabey'i ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye başkanı Mustafa Bozbey, bereketli topraklara sahip ilçede tarımı tekrar canlandıracaklarını söyledi.

Başkan Bozbey'den Karacabey'de tarım ve üretim vurgusu



Karacabey'i ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye başkanı Mustafa Bozbey, bereketli topraklara sahip ilçede tarımı tekrar canlandıracaklarını söyledi. Karacabey'in değerlerine dikkat çeken Bozbey, Artık silkelenmemiz gerek. Sanayi ve tarım bakımından kendi özümüze dönmeliyiz dedi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarına gün boyu Karacabey'de devam etti. Mustafa Bozbey ilk olarak Karacabey Belediye Başkan Adayı Ayhan Tayfur ile birlikte Karacabey Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Ziraat Odası Başkanı Naci Güncü ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Mustafa Bozbey, sorunları dinledi.Yaptıkları çalışmaları Mustafa Bozbey ile paylaşan Güncü, Karacabey'de tarımın azaldığına dikkat çekti. Büyük marketlerin esnafa verdiği zararlara da dikkat çeken Naci Güncü, kent içinde ulaşım konusunda da halkın büyük sıkıntı yaşadığını ifade etti.



'ARTIK SİLKELENMEMİZ GEREK'



Karacabey'in değerleri ve özellikleriyle, Bursa için önemini bildiklerini ifade eden Mustafa Bozbey, Karacabey, sanayi ve tarım bakımından çok zengin bir bölge. Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizde el ele vererek, tarımı yeniden hareketli hale getireceğiz. Sanayi ve tarım bakımından kendi özümüze dönmeliyiz. Süreç böyle devam ederse gelecekte bizleri zor şartlar bekliyor. Köylü, çiftçi üretmiyor. Artık silkelenmemiz gerek. Var olan potansiyeli, değerleri koruyup üretime dönüştürmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak üreten çiftçinin yanında olacağız. Karacabey'i birlikte gülümseteceğiz.



'KARACABEY'İ MUHTARLARLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ'



Başkan Bozbey, Karacabey Muhtarlar Derneği'ni de ziyaret etti. Dernek Başkanı Kemalettin Vural ve muhtarlarla buluşan Bozbey, Nilüfer'deki çalışmaları paylaştı. Karacabey'i muhtarlarla birlikte yönetip gülümseteceklerini söyleyen Bozbey, sorunlarını çok iyi bildiğini söyledi. Karacabey Belediye Başkan Adayı Ayhan Tayfur da ilçe olarak 5 yıl kaybettiklerini savunarak, Karacabey'i hak ettiği değere ulaştırmak ve ihya etmek için yola çıktık. Mustafa Bozbey ile birlikte el ele vererek, ilçemizi muhtarlarla birlikte yöneteceğiz diye konuştu. Karacabey Muhtarlar Derneği Başkanı Kemalettin Vural da, Mustafa Bozbey'e çiçek vererek ziyaret için teşekkür etti.



BOZBEY KADINLARA YÖNELİK PROJELERİ ANLATTI



Mustafa Bozbey daha sonra Karacabey Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Eğitim gören kadınlar Mustafa Bozbey'e, ürettikleri ürünleri pazarlayamadıklarını söyledi. Mustafa Bozbey de bunun üzerine, kadınlara yönelik Nilüfer'de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bozbey, Nilüfer'deki anlayışın 31 Mart sonrası Bursa'nın bütün ilçelerine yayılacağını ve kadınlara yönelik birçok projeyi hayata geçireceklerini belirtti. Mustafa Bozbey daha sonra pazar alanını gezdi ve esnaf ziyareti yaptı. Bozbey'den beklentilerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdikleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'e 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi.

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