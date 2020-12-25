Bursa basketbolunda Tomislav Zubcic krizi - Son Dakika

Bursa basketbolunda Tomislav Zubcic krizi

25.12.2020 19:07
Bursa basketbolunda Tomislav Zubcic krizi, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde iki Bursa temsilcisi Frutti Extra Bursaspor ve TOFAŞ arasında Tomislav Zubcic krizi yaşandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde iki Bursa temsilcisi Frutti Extra Bursaspor ve TOFAŞ arasında Tomislav Zubcic krizi yaşandı.

Hırvat uzun forvet Tomislav Zubcic için transfer girişiminde bulunan Frutti Extra Bursaspor, oyuncunun Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesindeki TOFAŞ Basketbol Takımı'nın kadrosuna dahil edilmesi üzerine, sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Frutti Extra Bursaspor paylaşımında, Tomislav Zubcic'in bulunduğu görseli de paylaşarak, "Yeni transferinizi açıklamadınız, sosyal medya hesabınızda bi sorun olmasın? Şehrimizin takımı olarak yardımcı olmak isteriz. Yeni transferiniz hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Tomislav Zubcic'i kadrosuna kattığını duyuran TOFAŞ Spor Kulübü ise konuya ilişkin açıklama yayımladı. TOFAŞ Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "TOFAŞ Spor Kulübü olarak, 1974'ten bu yana çalışmalarımızı oluşturduğumuz altyapı odaklı model ile ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi, etik değerlere sahip, davranışlarıyla örnek bir kulüp vizyonuyla sürdürmekteyiz. Kulübümüz, sporun temelinde var olan centilmenlik esası ile doğru ve saygılı iletişime her zaman önem vermiştir. Bu paralelde; TOFAŞ Basketbol A Takımı'mızın yeni üyesi Tomislav Zubcic'in takımımıza transfer sürecinde ortaya atılan spekülasyonlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. İlgili transfer sürecinde her zaman olduğu gibi basketbolun etik değerleri çerçevesinde hareket eden kulübümüz, Tomislav Zubcic'i ilk olarak oyuncunun menajeri Tolga Tuğsavul'ın önerisiyle 12 Aralık 2020 tarihinde teknik ekibimiz tarafından gündemine almıştır. Teknik ekibimiz, yapmış olduğu çalışma sonunda oyuncuyu ancak deneme sürecinde (Try-out) görerek değerlendirebileceklerini ifade etmişlerdir. Oyuncunun menajerine, teknik ekibimizin bu isteği belirtilmiş ve cevap beklenmiştir. Takip eden günde, oyuncunun menajeri Zubcic'in deneme sürecini kabul ettiğini kulübümüze bildirmiştir.

Menajerinden alınan olumlu yönlendirme ile Tomislav Zubcic'in deneme süreci, 21 Aralık Pazartesi gününden itibaren başlatılmış ve oyuncu, takım antrenmanlarına alınmıştır. Takibinde teknik ekibimizin 24 Aralık Perşembe akşamı, oyuncunun deneme sürecine ait verdiği rapor doğrultusunda Tomislav Zubcic'in kontratı devreye girmiş ve 25 Aralık Cuma (bugün) günü lisansı çıkartılmıştır. Kulübümüz, 'Basketbol kenti Bursa' vizyonuyla kente ve ülke basketboluna değer katmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.


Bursa basketbolunda Tomislav Zubcic krizi

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Frutti Extra Bursaspor, basketbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursa basketbolunda Tomislav Zubcic krizi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

"Aşk doktoru" Merve Boluğur, siyah mini elbisesiyle poz verdi Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun için harekete geçiyor Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu paylaştı: Vaka sayısında önemli oranda düşüş var Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde "yoğunluk" uyarısı Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor Tavuk fiyatlarını bile solladı! İşte yetkililere göre yumurtaya gelen zammın nedeni Yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu
Son Dakika! Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 256 kişi vefat etti, 17 bin 543 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 256 kişi vefat etti, 17 bin 543 yeni vaka tespit edildi         
19:17
Trabzonspor'da koronaya yakalanan Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında forma giyemeyecek Trabzonspor'da koronaya yakalanan Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında forma giyemeyecek         
19:04
ABD'de Noel sabahı bomba yüklü araç infilak etti! 3 kişi yaralandı ABD'de Noel sabahı bomba yüklü araç infilak etti! 3 kişi yaralandı         
18:14
Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı         
17:16
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi         
16:11
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez         
15:18
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi         
12:38
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı         
11:09
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 19:30:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa basketbolunda Tomislav Zubcic krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei