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BURSA Batmaya başlayan Jet-Ski'den atlayınca gölde mahsur kaldılar

2 saat önce

Batmaya başlayan Jet-Ski'den atlayınca gölde mahsur kaldılarBursa İznik Gölü'nde su alıp batmaya başlayan Jet-Ski'den atlayan 2 arkadaş, jandarma tarafından kurtarıldı.

Batmaya başlayan Jet-Ski'den atlayınca gölde mahsur kaldılar
Bursa İznik Gölü'nde su alıp batmaya başlayan Jet-Ski'den atlayan 2 arkadaş, jandarma tarafından kurtarıldı.
Olay, Bursa'nın İznik ilçesi İznik Gölü'nde meydana geldi. Murat Y. ve Ali M. kendilerine ait olan Jet-Ski ile göle açıldı. Bir süre sonra su almaya başlayan Jet-Ski batmaya başladı. İkili de göle atladı.
İskeledeki vatandaşlar, durumu fark edip, jandarmaya haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen Jandarma Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler ile özel tekneleriyle yardıma koşan vatandaşlar, kıyıdan 60 metre uzaklıkta mahsur kalan Murat Y. ve Ali M.'yi kurtarmak için seferber oldu.
Önce can yeleği fırlatan ekipler, daha sonra attıkları iple Murat Y. ve Ali M.'yi tekneye çekti.
Sağlık durumları iyi olan ikili kıyıya çıkartılırken, batmak üzere olan Jet-Ski, özel bir tekne tarafından kıyıya çekildi.
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:
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Mahsur kalan kişilerden görüntü
-Jandarma ve teknelerden görüntü
-Jet-Ski'den görüntü
Haber-Kamera: Mehmet BULDU
(Tür: Yurt)
BURSA Batmaya başlayan Jet-Ski'den atlayınca gölde mahsur kaldılar
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:49 Kaynak: DHA
Bursa, İznik Gölü, Jandarma, Güncel
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