Son Dakika Haberleri: BURSA Bayramda lunapark cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doldu
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BURSA Bayramda lunapark cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doldu

20 dakika önce

Bayramda lunapark cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle dolduBursalılar, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Lunapark'a akın ettiler.

Bayramda lunapark cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doldu
Bursalılar, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Lunapark'a akın ettiler. Aileleri ile birlikte lunaparka gelen çocuklar, dönme dolap, çarpışan otolar, uçan sandalye, ahtapot ve diğer oyuncaklara binerek güzel vakit geçirdiler. Kültürpark'a bayramın son gününde 30 bin kişinin girip çıkış yaptığı bildirildi.
Dokuz gün bayram tatilinde şehir dışına çıkma imkanı bulamayan Bursalılar, Kültüpark içinde bulunan lunapark bayramın son gününü geçirdiler. Dönme dolaptan, gondola, çarpışan arabalardan, atlıkarıncaya çocuklar bayramda gönüllerince eğlendi. Adrenalin tutkunu yetişkinler ise bindikleri oyuncaklarda çığlıklar atarak o anların heyecanını yaşadı. Bayramın ilk iki gününü büyükleri ziyaret ederek geçirdiklerini belirten aileler, 'Bayramın son günüde çocuklarımızı alıp, Kültürpark'a geldik. Çocuklarımızı lunaparkta bulunan oyuncaklara bindirdik. Hem bizim için hem de çocuklarımız için güzel bir gün geçirmemize vesile oldu' dediler.
BURSA Bayramda lunapark cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doldu
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:20 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Güncel
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