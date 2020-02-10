Bursa bebe ve çocuk konfeksiyonu 5 yılda ezberleri bozdu - Son Dakika
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Bursa bebe ve çocuk konfeksiyonu 5 yılda ezberleri bozdu

6 saat önce

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye'deki üretimin yüzde 80'ini tek başına gerçekleştiren Bursa, ihracata yönelik hamlelerini 2020 yılında da sürdürüyor.

Bursa bebe ve çocuk konfeksiyonu 5 yılda ezberleri bozdu, System.String[]

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye'deki üretimin yüzde 80'ini tek başına gerçekleştiren Bursa, ihracata yönelik hamlelerini 2020 yılında da sürdürüyor. Junioshow Fuarı ile Bursalı sektör temsilcilerinin dış ticaret hacmine önemli katkılar sağlayan BTSO, yurt dışı B2B organizasyonlarıyla da firmaların yeni iş bağlantıları kurmasına öncülük ediyor.


BTSO, ihracat odaklı projeleri ile sektörlerin dünyaya açılmasına öncülük ediyor. Bebe ve çocuk konfeksiyonu da BTSO liderliğinde yürütülen UR-GE projelerinden en fazla faydalanan sektörlerin başında yer alıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında 1.300'ün üzerinde yabancı iş profesyonelinin Bursalı firmalarla buluştuğu Junioshow Fuarı ve B2B etkinliğinin ardından UR-GE proje üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi. Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi'nde (BUTEKOM) düzenlenen toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ve UR-GE üyesi firmalar katıldı.


BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, bebe ve çocuk sektörünün ihracatta son 5 yılda önemli bir artış performansı sergilediğini söyledi. Sektör temsilcilerinin UR-GE projelerini sahiplenmesinin bu başarıyı sağlamlaştırdığını kaydeden İsmail Kuş, "Şu anda bebe - çocuk konfeksiyonu sektöründe UR-GE projelerimizden faydalanan firma sayısı 80. Odamızın liderliğinde Ticaret Bakanlığımızın ve BEKSİAD'ın da destekleriyle firmalarımızın ihracat için iştahı ve inancı en üst seviyede. Özellikle Ortadoğu, Afrika, Avrupa ve Rusya pazarlarında önemli alım heyeti organizasyonuna imza atan UR-GE projemiz 2020 yılında da dış ticaretteki hamlelerine devam edecek" dedi.


Bursa'nın sektördeki ihracat performansını artırmak adına çalışmalara devam ettiklerini dile getiren İsmail Kuş, "Sektörümüzün kalbinin attığı fuarın ikincisini bu yıl 10-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Ayrıca UR-GE projemizin yurt dışı B2B organizasyonları kapsamında Nisan ayında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir program gerçekleştireceğiz. Bursa artık sadece üretim merkezi kimliği ile değil, sektörde moda ve trendleri belirleme gücüyle de ön plana çıkıyor. Projelerimize ilk günden bu yana destek veren tüm firmalarımıza şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.


BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, Bursalı firmaların üretimdeki tecrübesini ihracat rakamlarına da yansıtmak için büyük çaba sarf ettiğini dile getirdi. Sektörün her sene ihracat rakamlarını kademeli olarak artırdığını ifade eden Yıldız, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın liderliğinde 5 yıl önce başlayan bu atılım, şu an çok farklı boyutlara ulaştı. Junioshow Fuarı ve UR-GE projelerimizin de destekleriyle sektörümüz çıtasını güçlendirdi. Daha önce sadece iç pazar odaklı üretim yapan firmalarımız, artık ihracat potansiyelini artırmak için gece gündüz mesai harcıyor. Sektör temsilcileri olarak firmalarımızın dış ticaret kabiliyetini artırmak adına önemli katkılar sağlayan Ticaret Bakanlığı ve BTSO'ya teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

İsmail Kuş, İhracat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:58 Kaynak: İHA
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