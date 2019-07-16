BURSA Bebeğini göremediği iddiasıyla kayınpederi ve kayınbiraderini öldürdü-2
8 saat önce
BURSA Bebeğini göremediği iddiasıyla kayınpederi ve kayınbiraderini öldürdü-2.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:17 Kaynak: DHA
BURSA Bebeğini göremediği iddiasıyla kayınpederi ve kayınbiraderini öldürdü-2
Öğretmen baba hemşire kızını boğarak öldürdü Hamile eşini yaralayıp, yanındaki arkadaşını öldürmüştü Kayınpederi ve kayınbiraderini öldüren damat için karar verildi Satın aldıkları 10 liralık uyuşturucu felaketleri oldu