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Bursa Belediyeler Birliği Meclisi Toplandı

1 saat önce

Bursa Belediyeler Birliği'nin 2019 çalışma döneminin 2. Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Bursa Belediyeler Birliği Meclisi Toplandı, System.String[]

Bursa Belediyeler Birliği'nden Yeni Dönem Planlaması

Bursa'da merkez ve ilçe belediyelerinin üye olduğu Bursa Belediyeler Birliği'nin 2. Olağan Meclis Toplantısı, faaliyet raporunun okunup oy birliğiyle kabul edilmesiyle başladı. Birlik üyesi belediye başkanları ve seçilmiş belediye meclis üyelerinin katılım sağladığı toplantıda, 2020 yılı mali hazırlık bütçesi ile 2020 yılında üye belediyelerin personeline yönelik düzenlenecek eğitim ve teknik inceleme programları görüşüldü.

Eğitim seminerlerinin önemine vurgu yapan Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yıl içerisinde çeşitli yerlerde düzenlediğimiz seminerlerin hem biz belediye başkanlarına hem de meclis üyesi, bürokrat ve belediye personeli arkadaşlarımıza önemli katkıları oluyor. Eğitim programları, personelimizin verimliliğini artırdığı gibi, aynı zamanda çalışanlarımızın motivasyonlarının yükselmesini de sağlıyor. 2020 yılında talepleriniz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:06 Kaynak: Bültenler
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