Bursa Belediyeler Birliği, yeni dönemi planladı
1 saat önce
Bursa Belediyeler Birliği'nin 2019 çalışma döneminin 2. Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Bursa Belediyeler Birliği'nin 2019 çalışma döneminin 2. Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:00
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