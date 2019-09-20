Son Dakika Haberleri: Bursa Belediyeler Birliği, yeni dönemi planladı
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Bursa Belediyeler Birliği, yeni dönemi planladı

1 saat önce

Bursa Belediyeler Birliği'nin 2019 çalışma döneminin 2. Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Bursa Belediyeler Birliği, yeni dönemi planladı, System.String[]

Bursa Belediyeler Birliği'nin 2019 çalışma döneminin 2. Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:00 
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