Bursa belediyelerine hizmet içi eğitim semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa belediyelerine hizmet içi eğitim semineri - Son Dakika

Bursa belediyelerine hizmet içi eğitim semineri

6 saat önce

Bursa Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen kış dönemi hizmet içi eğitim semineri Afyon'da gerçekleştirildi.

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Bursa Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen kış dönemi hizmet içi eğitim semineri Afyon'da gerçekleştirildi.


Hizmet içi eğitim seminerine Bursa Belediyeler Birliği'ne üye belediyelerin başkanları, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, bürokratlar ve belediye personelleri katıldı. Seminerin ilk gününde geçmiş dönemlerde Sayıştay Başkanlığı TBMM İlişkiler Grup Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu (KİK) Yapım İşi İnceleme Dairesi Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri İletişim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Yaşar Gök, 'kamu ihale kanunu ve uygulama süreci' hakkında bilgilendirmede bulundu. İkinci gün ise Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Uzman Psikolog Mücahit Gültekin, katılımcılara 'algı yönetimi, manipülasyon ve sosyal medya' konularını anlattı.


Seminerde konuşan Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediyelerin iş yükünün her geçen gün arttığına dikkat çekerek, "Aynı zamanda yasa ve yönetmeliklerde yaşanan değişiklikler de oluyor. Bu değişikliklerden kaynaklanan sıkıntıların yaşanmaması için hizmet içi eğitim seminerlerimizi belirli periyotlarla gerçekleştiriyoruz. Kamu ihale süreci belediyelerde en önemli konudur. Çünkü ihale ile belediyenin bütçesi harcanıyor. Dolayısıyla usule göre hareket etmemiz gerekiyor. Düzenlemiş olduğumuz bu toplantılarda belediye çalışanları arasında etkileşim, bilgi ve tecrübe paylaşımına da imkan sağlıyoruz. Seminerlerimizin oldukça verimli geçtiğine inanıyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Sayıştay, Afyon, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:23 Kaynak: İHA
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