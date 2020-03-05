Bursa belediyelerine imar çalıştayı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa belediyelerine imar çalıştayı - Son Dakika

Bursa belediyelerine imar çalıştayı

6 saat önce

Bursa Belediyeler Birliği, Büyükşehir ve 17 ilçe belediyesine yönelik imar çalıştayı düzenledi.

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Bursa Belediyeler Birliği, Büyükşehir ve 17 ilçe belediyesine yönelik imar çalıştayı düzenledi.


Soğanlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra imar müdürlüklerinde görev yapan teknik personel, imar komisyonu meclis üyeleri ile akademik oda temsilcileri katıldı. Program öncesinde şehitler için saygı duruşu yapılarak, İstiklal Marşı okundu. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Başkan Dündar, "İmar, teknik bir konudur. Belediyelerde de çok kullanılan ve en sıkıntılı işin başında geliyor. Bu anlamda bizler, üzerimize düşen görevi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Düzenlediğimiz toplantılar ile hem bilgi alışverişine, hem de belediye çalışanları arasında etkileşim ve tecrübe paylaşımına katkı sağlıyoruz" dedi.


Belediyelerde kurumsal hafızanın önemli olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Dündar, "Şehrimize fayda sağlamak adına şeffaf bir şekilde çalışmalı ve bir vizyon koymalıyız. Bizler, Osmangazi Belediyesi olarak bunu en iyi şekilde yerine getiriyoruz. İnşaatı devam eden Osmangazi Meydanı, kamunun Bursa'da yaptığı en büyük projedir. Meydan, her anlamda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak. Şehrin ihtiyacı olan otopark meselesini çözeceğiz. Osmangazi Meydanı, gerçek bir kentsel dönüşümdür. O bölgedeki çalışmalar diğer bölgelere yansıyacak. Birbirini tamamlayan projelerle şehrimizi yenileyeceğiz. Hamitler, Güneştepe ve Yunuseli'de yaptığımız imar planları sonucunda yaklaşık 290 bin kişilik şehir inşa ettik. Bu şehirle ilgili iyi bir vizyon ortaya koyacaksak, bu bizlerin omuzlarında büyüyor. Bütün sorumluluk bizim. Hiçbirimizin şikayet etme hakkı yok. İnşallah, toplantımız da hayırlara vesile olur. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Konuşmalarının ardından Türkiye Belediyeler Birliği İmar ve Şehircilik Danışmanı Şehir Plancısı Ayşe Ünal, katılımcılara imar konularındaki son gelişmelerden ve imar kanununda getirilen değişikliklerden bahsetti. Daha sonra ise çalışma grupları, belirlenen konu başlıkları ile ilgili sunumlar yaparak sonuç raporlarını değerlendirdi. Gün boyunca süren toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten katılımcılar, böyle bir ortam sunduğu için Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:29 Kaynak: İHA
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