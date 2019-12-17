Bursa beresini, üşümesin diye sokak kedisine takan temizlik işçisi, fenomen oldu - Son Dakika

Beresini, üşümesin diye sokak kedisine takan temizlik işçisi, fenomen oldu

BURSA'nın Osmangazi Belediyesi'nde temizlik işçisi olan Hidayet Sevinç'in, üşümesin diye beresini sokak kedisinin başına taktığı fotoğraf, sosyal medyada ilgi gördü. Davranışlarıyla hayvanseverlerin sevgisini kazanan Sevinç'e binlerce kişi tebrik mesaj attı.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hidayet Sevinç, beresini sokak kedisinin başına taktığı fotoğrafı, sosyal medyadan paylaştı. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı, binlerce beğeni aldı. Üşüdüğünü görünce beresini kedinin başına taktığını ifade eden Sevinç, "Bu hareketi eğlenme amaçlı ya da sadece fotoğraf çektirmek için yapmadım. O gün hava çok soğuktu. Kedinin üşüdüğünü görünce beremi onun başına taktım. Bu sırada bir arkadaşım da fotoğrafımızı çekmiş. Fotoğraf kısa sürede internette yayılmış. Birçok hayvansever fotoğrafı görünce bana ulaştı. Beni tebrik etti" dedi.

'ONLAR BİZİM CAN DOSTLARIMIZ'

Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının yardıma muhtaç olduklarına dikkat çeken Sevinç, "Hayvanları çok seviyorum. Çalıştığım bölgede birçok sokak kedisi var. Her gün onları seviyorum. Hayvanlar konuşamıyorlar. İhtiyaçlarını bizlere söyleyemiyorlar. Ben her gün çalıştığım bölgedeki kedileri besliyor ve su veriyorum. Lütfen herkes hayvanları sevsin. Kafasında bere ile kedi çok tatlı görünüyordu. Bu yüzden fotoğrafın internette hızla yayıldığını düşünüyorum. Bence herkes sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalı. Onlar bizim can dostlarımız" diye konuştu.

Bölge esnafı da Hidayet Sevinç'in tam bir hayvansever olduğunu ifade ederek, her gün kedilerle ilgilendiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-kedilerden görüntüler

-İşçiden görüntü

-Açıklamalar

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Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)