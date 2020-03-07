Bursa Beton kadın çalışanlarını unutmadı - Son Dakika
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Bursa Beton kadın çalışanlarını unutmadı

6 saat önce

Bursa Beton, hayatın her alanında oluşturdukları değer ile yeniliklere ilham veren ve farklı sorumlulukları ahenkle bir arada taşıyan kadın çalışanlarını bu yıl da unutmadı.

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Bursa Beton, hayatın her alanında oluşturdukları değer ile yeniliklere ilham veren ve farklı sorumlulukları ahenkle bir arada taşıyan kadın çalışanlarını bu yıl da unutmadı.


Kadın çalışanların motivasyonu arttırmak amacıyla ve "0 8 Mart Dünya Kadınlar Günü" sebebiyle çalışanlarına özel bir etkinlik organize eden Bursa Beton, kadınların iş hayatındaki yeri ve önemine vurgu yaparak, çalışma hayatındaki fırsat eşitliğiyle ekonomik büyümenin yanı sıra toplumsal dengenin de sağlanacağına olan inancını bir kez daha 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle paylaştı.


Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay, "Pek çok başarı hikayesinin altına imzalarını atarak geleceğe ilham veren kadınlarımız insanlığın ortak birikimine sunduğu etkiyle farkına varmamız gereken özel bir yere sahiptirler. Günümüzde gittikçe hızlanan zaman akışı içinde sıklıkla farkındalığımız azalırken kadınlarımızı bu en özel günlerinde hatırlayarak özel bir etkinlikle bugünü çok güzel bir paylaşıma dönüştürelim istedik" dedi. Günün hatırası olarak katılımcılara hediyeleri takdim edildi. - BURSA

Dünya Kadınlar Günü, Bursa Beton, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:23 Kaynak: İHA
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