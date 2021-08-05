Bursa Bey Sarayı Sempozyumu başladı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa Bey Sarayı" konulu sempozyum, başladı.

Tophane Parkı'nda gerçekleştirilen sempozyumun açılış töreni ve Prof. Dr. Halil İnalcık anısına ithaf edilen " Osmanlı Devleti'nin Yönetim Merkezi Bursa Bey Sarayı" isimli sempozyum kitabının tanıtım törenine çevrim içi katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu Bursa'nın kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Sempozyumun Bursa'nın tarihi değerlerinin ihya edilerek, tekrar kente kazandırılmasına vesile olacağını belirten Alpaslan, "Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesinin çalışmalarıyla Bursa'nın tarihi dokusunu oluşturan kent merkezinin, Bey Sarayı'nın yeniden ihya edilmesi, hemen yanındaki Orhan Gazi Camisi'nin ihya edilmesi, kent meydan düzenlemeleri ve diğer çalışmalarla, tarihi yapıların ihyasıyla Bursa, hanları, hamamlarıyla gerçekten kendine yakışır bir dokuya kavuşacak. Bu çalışmaları biz de Bakanlık olarak takdirle izliyoruz ve 'Bu çalışmalara nasıl katkı yapabiliriz' bunların çalışmaları içindeyiz." dedi.

Alpaslan, sempozyumun Türkiye'nin kültür ve turizm değerlerinin daha üst seviyeye taşınması bakımından önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu çalışmalar, 3 gün boyunca etraflıca değerlendirilerek. Sempozyumda Bey Sarayı ve Bursa'nın kent dokusunun, tarihi meydanının daha nitelikli, estetik ve tarihi kimliğine daha yakışır hale nasıl geleceği tartışılacak ve çok önemli fikirler ileri sürülerek, bunların ihya edilmesi konusunda birtakım stratejiler belirlenecektir." dedi.

"Bey Sarayı, ilk Osmanlı idari kararlarının alındığı bir yönetim merkezi"

Bey Sarayı Araştırmaları Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu da Bursa Bey Sarayı'nın Osmanlı Devleti'nin bir yönetim ve kültür merkezi olduğunu anlattı.

Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde alimlerin, kültür insanlarının, tıp mensuplarının Bey Sarayı'nda bir araya gelip eser yazdığını aktaran Oğuzoğlu, "Bey Sarayı'nın bir kültür hayatının harekete geçmesinde önemli bir yeri var. Bey Sarayı, aynı zamanda ilk Osmanlı idari kararlarının alındığı divanın toplandığı bir yönetim merkezidir." diye konuştu.

Oğuzoğlu, Bey Sarayı'nın yanındaki yapıları da tek tek ele alıp bunlarla ilgili incelemelerde bulunduklarını, araştırmalar yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bey Sarayı'nın hemen yanı başında bir darphane var. İlk Osmanlı parası 3 sene sonra basılmış. Bu darphanenin mekanı halen mevcut. Şimdi bunun üzerine neler yapabilir, onları kararlaştıracağız. Yine bu çevrede Orhan Bey'in yaptırdığı ilk cami ve medrese de var. Şu anda toplantı yaptığımız bu mekanda, bu eserler meydana getirilmiş ama ne yazık ki 1855 depreminde yıkılmış. Biz bunları da ele alıyoruz. Kitapta ilk araştırma sonuçları var. Elbette bu araştırmalar devam edecek. Bölgedeki kazılardan elde edilecek materyalle hem bilhassa Osmanlı Kadı Sicillerinden sağlanan bilgilerle bu devam edecek. Burada 1855 depreminin arkasından ne oldu? Ne gibi yapılaşmalar oldu? Onları da arkadaşlarımız tek tek inceliyorlar. Bu yaz çalışmalarına devam edecek."

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan da "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, payitaht Bursa'da Osmanlı Devleti'nin idare merkezi olan Bey Sarayı'nın ve çevresindeki tarihi dokunun değerlendirilmesine yönelik bir projeyi başlatma kararı aldık. Bursa Bey Sarayı'nın tarihi gelişmesini tespit etmek amacıyla konuyla ilgili yapılan ve yapılacak tüm çalışmalara destek sağlamak istedik. Başta Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu danışmanlığında, erken Osmanlı Dönemi ve Bey Sarayı'nın da yer aldığı Hisar Bölgesi'nde çalışmaları bulunan bilim insanlarından oluşan bir bilim kurulu kurduk." ifadesini kullandı.

Bursa Bey Sarayı Sempozyumu

Bey Sarayı'nın içinde bulunduğu Hisar Bölgesi'nin tarihi, arkeolojik ve mimari şekillenişinin Osmanlı Devleti'nden önceki dönemden bugüne kadar ki süreçlerinin araştırılarak, geçirdiği tarihi ve fiziki değişimin tartışılmasının amaçlandığı sempozyum, 7 Ağustos'taki değerlendirme oturumuyla son bulacak.

"BursaMüze"nin sosyal medya hesaplarından çevrim içi yayınlanan sempozyum ile Bey Sarayı ve Hisar Bölgesi'nin geleceğine yönelik, kayıp olarak varlıkları belirlenen kültürel mirasın korunmasına, uygulamalarına ve yeniden kullanımlarına ilişkin yeni fikirler, kuram, yöntem ve öneriler değerlendirilecek.

Prof. Dr. Nurhan Atasoy'un da ikinci gününde "Kadim Şehir Bursa ve Sarayları" başlıklı konuşmasıyla yer alacağı sempozyumda, Bursa Bey Sarayı Araştırmaları Bilim Kurulu'nda yer alan Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Özer Ergenç, Prof. Dr. Heat Lowry, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar, Doç. Dr. Çağhan Keskin, Doç. Dr. Suna Çağaltay'ın yanı sıra bu konuyla ilgili araştırmalar yürüten bilim insanları konuşma yapacak.