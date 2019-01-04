Bursa Beyaz Cennet Uludağ'a Drone ile Kuş Bakışı
1 saat önce
Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti.
Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ
'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Tatilciler kayak pistlerini doldururken Beyaz Cennet'in güzelliği havadan da görüntülendi. Türkiye
'nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da, günübirlikçiler ve tatilciler pistleri doldurdu. Vatandaşlar, güneşli havada kayak yapmanın tadını çıkartırken, acemi kayakçılarda düşmekten kurtulamadı. Bazı vatandaşların fotoğraf çekindiği görülürken bazılarının ise Telesiyej ile Uludağ'ın güzelliğini keşife çıktığı görüldü. Öte yandan Beyaz Cennet Uludağ, drone ile havadan da görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:31 Kaynak: DHA
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