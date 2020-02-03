Bursa beyaza bürünecek - Son Dakika
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Bursa beyaza bürünecek

6 saat önce

Bursa'da çarşamba gününden itibaren kar yağışı bekleniyor.

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Bursa'da çarşamba gününden itibaren kar yağışı bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Eskişehir, Bursa Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde gittiği belirtilerek, Balkanlar ve Karadeniz'den gelecek soğuk ve yağışlı havanın çarşamba ve perşembe günleri etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının eksi 10-15 derece azalması ve yeni haftaya kadar mevsim normalinin altında seyretmesi öngörülüyor. Bursa'da yağışların çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, diğer kesimlerde de kar yağışını görülecek. Ayrıca bu akşam ve yarın lodosun etkisini arttırarak (saatte 70-80 kilometre) devam etmesi beklenirken, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler yaşanmaması için vatandaşlar ikaz ediliyor. - BURSA

Karadeniz, Bilecik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:57 Kaynak: İHA
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