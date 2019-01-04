Bursa Beyazlara Bürünürken, Tarihi Mekanlar ve Uludağ'ın Etekleri Havadan Görüntülendi
13 dakika önce
Bursa beyazlara bürünürken, tarihi mekanlar ve Uludağ'ın etekleri havadan görüntülendiBURSA - Bursa'da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.
Bursa
beyazlara bürünürken, tarihi mekanlar ve Uludağ
'ın etekleri havadan görüntülendi
BURSA - Bursa'da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Bu güzel manzara havadan görüntülendi.
Bursa'da sabaha karşı başlayan kar yağışının dinmesinin ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Şehrin yüksek yerlerinden Ulucami ve Uludağ'ın muhteşem görüntülerine yamaçlardaki rengarenk evler eşlik etti. Bursa'nın tarihi surları, Saat Kulesi'nin güzelliği de kameralara yansıdı. Bu güzel manzara havadan görüntülendi. Sabah
saatlerinde evlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Bursa'da hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçülürken, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam etmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:05 Kaynak: İHA
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