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BURSA BIÇAKÇILARIN KURBAN BAYRAMI MESAİSİ BAŞLADI

28 dakika önce

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bursalı bıçakçıların yoğun mesaisi başladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bursalı bıçakçıların yoğun mesaisi başladı. Bıçak üreticisi ve Bursa Bıçakçılar Odası Başkanı Fatih Adliğ, vatandaşları 10-15 liraya satılan kurban bıçaklarından ve seyyar satıcılardan uzak durması gerektiği konusunda uyarırken kaliteli bir kurban bıcağının en uygun 30-40 liraya satılması gerektiğini söyledi.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bursalı bıçakçıların yoğun mesaisi başladı. Müşterilerine mahçup olmamak amacıyla gece gündüz iş yerlerinden çıkamayan üreticiler, bayrama az bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Sıcaklığı bin 300 dereceye kadar ulaşan ocağın karşısında çelik döven Bursalı bıçakçılar, el emeği bıçakları Türkiye'nin dört bir yanına ve bazı ülkelere gönderiyor. Bıçakçılar çarşısı ve pazarlarda ise kurban bıçakları 30 ile 70 lira arasında alıcı buluyor. Öte yandan bazı vatandaşlarda yeni bıçak satın almak yerine eski bıçaklarını bilemesini yaptırıp onarımını gerçekleştirmeyi tercih ediyor.
10-15 LİRALIK BIÇAKLARDAN UZUN DURUN
Konuya ilişkin açıklama yapan bıçak üreticisi ve Bursa Bıçakçılar Odası Başkanı Fatih Adliğ, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. Temennimiz bu Kurban Bayramı'nın iyi ve verimli geçmesi. Vatandaşlarımız kurban bıçağı satın alırken çok dikkatli olmalıdır. Kullanılabilecek en ucuz bıçak 30-40 lira olmalıdır. Vatandaşlarımızın seyyar satıcıların sattığı 10-15 liralık bıçaklardan uzak durmaları gerekir. Memnun kalmadığınızda şikayetinizi iletebileceğiniz bir dükkan olmalıdır. 10-15 liralık bıçaklar kimsenin ihtiyacını görmez. dedi.
TÜRKİYE'NİN KURBAN BIÇAĞI BURSA'DAN
Bursa bıçağının diğer bıçaklara göre daha kaliteli olduğunu ve geçtiğimiz yıllarda 'Bursa Bıçağı' patentini aldıklarını belirten Fatih Adliğ, Bizim yaptığımız Bursa bıçağı, tamamen el yapımı ve el işçiliğidir. Bu sebeple maliyet biraz daha artıyor. Bu nedenle bıçaklarımız 50-60 lira gibi fiyatlardan alıcı buluyor ve ömürlük oluyor. Bursa bıçağına her zaman bir rağbet var. Ama kurban bayramlarında daha da artıyor. Bursa Bıçağının 700 yıllık bir geçmişi var. Bu nedenle insanların ilk tercihi Bursa bıçağı oluyor. Bıçaklarımızın çoğunu şehirdışına yolluyoruz. Türkiye'nin geneline hizmet ediyoruz. İstanbul kanallarımızla da yurt dışına gönderiyoruz. Yani bıçaklarımız atölyemizden çıktıktan sonra Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına gidiyor. diye konuştu.
BURSA BIÇAKÇILARIN KURBAN BAYRAMI MESAİSİ BAŞLADI
Kurban Bayramı, Türkiye, Fatih, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:45 Kaynak: DHA
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