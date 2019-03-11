Son Dakika Haberleri: Bursa Bıçakladığı Kişi Tarafından Pompalı Tüfekle Vuruldu, Ağır Yaralandı

Bursa Bıçakladığı Kişi Tarafından Pompalı Tüfekle Vuruldu, Ağır Yaralandı

11 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçen ay bıçakladığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan Halil Gümüş(34) ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçen ay bıçakladığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan Halil Gümüş(34) ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde kırsa Kurşunlu mahallesinde meydana geldi. Halil Gümüş, ikamet ettiği 34 gün önce kavga edip bıçakla yaraladığı Fatih A. ile karşı karşıya geldi. İki kişi arasında kavga çıktı. İddiaya göre, Fatih A. pompalı tüfekle Halil Gümüş'e ateş etti. Karnına isabet eden saçmalarla yere yığılan Halil Gümüş ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Halil Gümüş, ameliyata alındı.

Olaydan yarım saat sonra Fatih A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:56 Kaynak: DHA

İnegöl, Gümüş, Bursa, Güncel
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