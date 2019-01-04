Bursa Bıçaklanan Suriyeli Kuaför, Hastaneye Polis Otosuyla Götürüldü

Bıçaklanan Suriyeli kuaför, hastaneye polis otosuyla götürüldü
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde faaliyet gösteren kuaförde meydana gelen olayda 3 şahıs, kuaför genci bıçakla yaralayıp kayıplara karıştı. Yaralı kuaför, emniyet ekiplerinin otosuyla hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.
Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kuaför
Salah Elhalef'in (29) işyerini 3 şahıs bastı. İşyerini basan eli bıçaklı 3 şahıs, kuaföre saldırdılar. Çıkan arbede de kuaför bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan şahıs, olay yerine gelen emniyet ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis otosuyla Devlet Hastanesi
Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Emniyet ekipleri, saldırganları arıyor.