Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısı

30.08.2022 17:56
Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısı

Bursa, Bilecik ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bursa, Bilecik ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Bursa, Bilecik ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın bu akşam saat 20.00'ye kadar süreceği öngörülüyor.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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