"Bursa Bilim Festivali 9. Science Expo" 9 -12 Haziran'da gerçekleştirilecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Hava Yollarının sponsorluğunda hayata geçirilen "Bursa Bilim Festivali 9. Science Expo", salgın nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından 9-12 Haziran'da yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Bilim Festivali 9. Science Expo'nun tanıtım toplantısı, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantıda yaptığı konuşmada, etkinliği Türk Hava Yolları sponsorluğunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajasının (BEBKA) desteği, Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) ve İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'de bilim etkinliklerinin yaygınlaşması ve diğer illere yayılımı sonrasında yeni bir vizyonla harekete geçen Bursa Bilim Festivali'nin 2017 yılından itibaren Turkish Airlines Science Expo adıyla yoluna devam ettiğini hatırlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Pandemi dolayısıyla 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız 9. Science Expo'yu maalesef yapamamıştık. 9-12 Haziran'da 'Uzay ve Havacılık' temasıyla TÜYAP Fuar Merkezi ile GUHEM, Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) bahçesinde gerçekleştireceğiz. Bilim festivalimize uzay ve havacılık sektöründe üretim yapan kurumlarımız katılacak. Bunlar içinde Türkiye Uzay Ajansı, Aselsan, Roketsan, THK, Solotürk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, uçuş okulları gibi yerel ve ulusal birçok kamu kurumu, özel şirket, okul ve sivil toplum kuruluşu yer alıyor."

Bakan Özer'in katılması bekleniyor

Aktaş, bu yılki festivalde meslek liselerine özel önem verdiklerini ve etkinlik kapsamında yapılacak "Meslek Liseleri İstihdam Buluşması"na Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katılmasını beklediklerini ifade etti.

Uzay ve havacılık alanında faaliyet gösteren firmaların teknolojilerinin sergileneceği festivalde, lise ve üniversite takımlarının da yarışmalarda derece aldıkları tasarımları ve ürünleriyle yer alacağına değinen Aktaş, şunları kaydetti:

"Günümüzde zirai ilaçlamadan kargo taşımacılığına kadar hayatın her alanında rol almaya başlayan dron teknolojisini yakından görme ve uygulama imkanı da bulacak ziyaretçiler için farklı deneyimler sunacağız. Türkiye'nin her yerinden toplam 250 bin ziyaretçimize eğlenerek öğrendikleri, başımıza icat çıkardıkları, bilim dolu 4 gün geçirmeyi vadediyoruz. 11 Haziran'da Oğuzhan Koç konseriyle müzik dolu bir akşama şahit olacağız. Şimdiye kadar bir milyonu aşkın bilim sevdalısının ziyaret ettiği festivalimizi mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Bunun için de şehrin pek çok noktasından fuar alanına ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyoruz."

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ile ilgili paydaşların temsilcileri katıldı.