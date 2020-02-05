Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi yarıyıl tatilinde yeni bir rekora imza attı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi yarıyıl tatilinde yeni bir rekora imza attı. - Son Dakika

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi yarıyıl tatilinde yeni bir rekora imza attı.

13 dakika önce

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) yarıyıl tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi yarıyıl tatilinde yeni bir rekora imza attı., System.String[]

18 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni Bursa ve farklı illerden 9 bin 378 bilimsever ziyaret etti. Aileleri ile birlikte nitelikli zaman geçirmek isteyen bilime meraklı öğrenciler için hazırlanan birbirinden özel bilimsel kamp ve atölye programları da yoğun ilgi gördü. Fizik, kimya, biyoloji, astronomi, elektronik, tasarım ve mühendislik gibi birçok farklı disiplinde hazırlanan atölye çalışmalarına 5-14 yaş grubu 847 öğrenci katıldı.

Bilimin eğlenceli haliyle tanışan çocuklar yaparak ve yaşayarak öğrenme, gözlem yapma, soru sorma, tahmin etme, düşüncelerini paylaşma ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisini kavrama becerilerini keşfetti. Etkinliklere katılan bilim meraklıları, roket bilimi atölyesiyle kendi tasarladıkları roketlerini fırlattı, balonla giden araba etkinliğine katılan aileler ise kendi arabalarını tasarlayıp yarıştırdı. Takımyıldızı panosu etkinliğine katılan çocuklar, elektronik ve astronomiye ilişkin fikir sahibi olurken, doğadan gelen tasarımlar ve ahşap atölyeleri ile de hem eğlenerek öğrendi hem de tatil de verimli zaman geçirdi. Yarıyıl tatili süresince bilimsel atölye çalışmalarına katılan bilime meraklı öğrenciler ve minik mucitler,dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı yakaladı.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:47 Kaynak: Bültenler
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