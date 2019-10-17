Son Dakika Haberleri: Bursa-bin 380 öğrenciden, mehmetçiğe asker selamı
Son Dakika Güncel Bursa-bin 380 öğrenciden, mehmetçiğe asker selamı

Bursa-bin 380 öğrenciden, mehmetçiğe asker selamı

1 saat önce

Bin 380 öğrenciden, Mehmetçiğe asker selamıBursa'nın İnegöl ilçesi Kocatepe Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı ile destek verdi.

Bin 380 öğrenciden, Mehmetçiğe asker selamı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kocatepe Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı ile destek verdi.

İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi'ndeki Kocatepe Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, okul bahçesinde asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek oldu. Okul Müdürü Mahsuni Canbey, 'Şanlı Türk Ordusu, sınırlarımızın ötesinde, bayrağımızı dalgalandırmak için, mazlumlara yardım etmek için, oradaki terör unsurlarını yok etmek adına şu anda operasyon yürütmektedir. Bizler de oradaki Mehmetçiklerimize, Kocatepe Ortaokulu olarak bin 380 öğrencimiz ile beraber, asker selamı yapıp, selamımızı gönderdik. Onların yanındayız' dedi.

Bursa-bin 380 öğrenciden, mehmetçiğe asker selamı

Barış Pınarı Harekatı, Kocatepe, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:54 Kaynak: DHA
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