Son Dakika Haberleri: Bursa Bin 400 Litre Kaçak Alkol Piyasaya Sürülmeden Yakalandı

Bursa Bin 400 Litre Kaçak Alkol Piyasaya Sürülmeden Yakalandı

48 dakika önce

Bin 400 litre kaçak alkol piyasaya sürülmeden yakalandıBursa'da Jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda bin 400 litre kaçak alkol, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve antika tabancalar ele geçirildi.

Bin 400 litre kaçak alkol piyasaya sürülmeden yakalandı

Bursa'da Jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda bin 400 litre kaçak alkol, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve antika tabancalar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Yenişehir ilçesi Yeniköy Mahallesinde, H.B. isimli şahıs'a ait ev ve çevresinde arama yaptı. Yapılan aramada, kaçak alkol üretimi yapımında kullanılan düzenek, bin 400 litre kaçak alkollü içki, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 5 gram esrar ve 6 adet antika tabanca ele geçirildi. Aramaların ardından H.B. gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:35 Kaynak: DHA

Bursa, Jandarma, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 İmam Hatip Ortaokulu, "Öğrenci Yok" Gerekçesiyle Kapatıldı Tarihi Mezardaki Çukur Jandarmayı Harekete Geçirdi

Herkes Kaza Yaptı Sandı, Sağlık Ekiplerini Görünce Kalkıp Selfie Yaptı Sevgilisiyle Birlikteyken Akrabalarına Yakalanan 3 Çocuk Annesi Kadın, Vurularak Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 20:23:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Bin 400 Litre Kaçak Alkol Piyasaya Sürülmeden Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]