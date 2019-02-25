Bursa Bin 400 Litre Kaçak Alkol Piyasaya Sürülmeden Yakalandı
48 dakika önce
Bin 400 litre kaçak alkol piyasaya sürülmeden yakalandıBursa'da Jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda bin 400 litre kaçak alkol, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve antika tabancalar ele geçirildi.
Bin 400 litre kaçak alkol piyasaya sürülmeden yakalandı Bursa
'da Jandarma
ekiplerince bir eve yapılan operasyonda bin 400 litre kaçak alkol, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve antika tabancalar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Yenişehir
ilçesi Yeniköy
Mahallesinde, H.B. isimli şahıs'a ait ev ve çevresinde arama yaptı. Yapılan aramada, kaçak alkol üretimi yapımında kullanılan düzenek, bin 400 litre kaçak alkollü içki, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 5 gram esrar ve 6 adet antika tabanca ele geçirildi. Aramaların ardından H.B. gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:35 Kaynak: DHA
5 İmam Hatip Ortaokulu, "Öğrenci Yok" Gerekçesiyle Kapatıldı
Tarihi Mezardaki Çukur Jandarmayı Harekete Geçirdi
Herkes Kaza Yaptı Sandı, Sağlık Ekiplerini Görünce Kalkıp Selfie Yaptı
Sevgilisiyle Birlikteyken Akrabalarına Yakalanan 3 Çocuk Annesi Kadın, Vurularak Öldürüldü