Bursa bin polisle narkotik operasyonu çok sayıda şüpheli gözaltında

Bin polisle narkotik operasyonu Çok sayıda şüpheli gözaltında

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bin polisin katılımıyla, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen kişiler ile aranan bazı şüphelilere yönelik şafak operasyonu başlatıldı. Baskınlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, operasyonun devam ettiği bildirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede eş zamanlı operasyon için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen kişilere ve aranan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, bin polis görev aldı. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Havadan drone ile takip edilen operasyonda ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Operasyonda eğitimli narkotik madde arama köpekleri Rona ve Galya da kullanıldı.

GİTARIN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Arama yapılan evlerden birinin banyosunda ve gitarın içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan baskınlarda ev ve iş yerlerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonun sürdüğü bildirildi.