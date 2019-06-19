BURSA BİNLERCE DÖNÜM TARIM ARAZİSİ SULAR ALTINDA KALDI, MAHSULLER TELEF OLDU
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BALIKESİR'in Bandırma ilçesi ve Bursa'nın Karacabey ilçesinde son günlerdeki şiddetli yağış nedeniyle binlerce dönüm tarımsal arazi su altında kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:19 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Bandırma
ilçesi ve Bursa
'nın Karacabey
ilçesinde son günlerdeki şiddetli yağış nedeniyle binlerce dönüm tarımsal arazi su altında kaldı. Mahsulleri telef olan köylü yetkililerden destek bekliyor. Balıkesir
'in Bandırma İlçesi Kuş Gölü civarında ve Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce dönüm tarım arazisi son günlerdeki şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı. Kuş Gölü ve göle bağlı bazı derelerin de yükselmesinden zarar gören arazilerde ayçiçeği, buğday, arpa, mısır ve kavun gibi tarım ürünleri telef oldu. Yaklaşık 80 dönüm ayçiçeği tarlası sular altında kalan Çiftçi Kamil Çetin
yaptığı açıklamada, Yazlık olarak ayçiçeği ekimi yapıyoruz. Aşağı yukarı benim 80 dönüm arazim su altında kaldı, zarar gördü. Özellikle ayçiçeklerinde çok zarar var. Şimdi haliyle planda olmayan masraflarla karşımıza çıktı. Tohum, mazot, ekipman... Her şey yeniden, sıfırdan yapılacak ama zaman da kısaldı. Artık olur mu olmaz mı onu Allah bilir. Benim sel sebebiyle su altında kalan 80 dönüm arazimin yanı sıra gölün yükselmesinden dolayı hiç ekemediğim 50 dönümlük de bir arazim var. Hiç ekemediğim arazilerim Kasım aylarında göl yükselince su altında kalmıştı ama son günlerdeki yoğun yağmurlarla ekili 80 dönüm arazim zarar gördü. Yetkililerden en azından mazot ve gübre için destek bekliyoruz dedi.
KÖYLÜLER ÇALIŞAMIYOR
Bandırma'nın kırsal Kuş Cenneti Mahallesinde yaşayan Çiftçi Ercan Sarıgül ise yaptığı açıklamada, Özellikle ayçiçeği ve buğday tarlalarında hasar var. Tarlalarımızı bozup yeniden ekmek zorundayız. Yalnızca bizim köylülerimizin 2 bin dönüme yakın arazisinde bu sel sorunuyla karşı karşıya kaldık. Şu ana kadar yetkililerden bir adım atılmadı, destek bekliyoruz. Köylü şu an kahvede, tarlalar çamur, bir çalışma yapamıyoruz. Birkaç gün daha beklememiz gerekiyor. Tarlalar kuruyana kadar kimse çalışamıyor. Daha önce hiç böyle bir olay yaşamadık. Kuş cennetinin üst tarafındaki araziler ıslak da olsa çalışabiliyorduk ama şu an tarlalar komple suyun altında kaldı şeklinde konuştu.
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