Bursa Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi
39 dakika önce
Biri tabancayla vurdu, diğeri tekmelediBursa'da borç-alacak meselesinden çıkan tartışmada Oğuz Yenen (47) sokak ortasında Tevfik K. (44) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
Biri tabancayla vurdu, diğeri tekmeledi Bursa
'da borç-alacak meselesinden çıkan tartışmada Oğuz Yenen (47) sokak ortasında Tevfik K. (44) tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Tevfik K.'nin arkadaşı olan kimliği belirlenemeyen bir kişi de yere düşen Yenen'i tekmeleyip kaçtı. Tevfik K., polisi arayarak teslim oldu.
Olay, Namık Çelebi
Mahallesi, Salim Demircan Sokak'taki İznik
Tapu Dairesi önünde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Oğuz Yenen ile Tevfik K. ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında, iddiaya göre Tapu Dairesi'nde alacak tartışması çıktı. Tartışma daha sonra şiddetlenerek sokağa taştı. Tartışma sırasında Tevfik K., tabancasını çekerek, Oğuz Yenen'i her iki bacağından birer kurşunla vurdu. Tevfik K.'nin yanında bulunan kimliği belirsiz kişi de yere düşen yaralı Yenen'i tekmeleyip kaçtı. Tevfik K. polisi arayarak silahıyla birlikte teslim oldu. Yaralı Oğuz Yenen'e ise ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yaralı Yenen, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından tedavi için Bursa merkeze sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:17 Kaynak: DHA
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